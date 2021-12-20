В Сочи запретили въезд на горные курорты без зимней резины

Для автомобилей предусмотрены парковки. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

На горные курорты Сочи запретили въезд без зимней резины. Чтобы минимизировать заторы на дорогах, водителей, въезжающих на территорию Сочи со стороны Туапсе, будут информировать о наличии парковочных мест при помощи передвижных табло от поста Мамайка и далее по маршруту.

– Посетить горный кластер на автомобиле, который не оборудован зимней резиной, невозможно. Это мера обеспечит безопасность пребывания отдыхающих. Машины можно будет оставлять на специальных парковках. Парковки горных курортов Сочи рассчитаны на пять тысяч мест, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи планируют завершить реконструкцию набережной «Ривьера». Объект сдадут в 2023 году.