Аварию на тепломагистрали по улице Зиповской в Краснодаре устранят 20 декабря

Вернуть тепло и воду жителям планируют к 23:00 Фото: пресс-служба городской администрации

Аварию на тепломагистрали по улице Зиповской в Краснодаре планируют устранить 20 декабря. Из-за поломки на сетях без тепла и горячей воды здесь остались 20 многоэтажек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- До 19 часов надо завершить ремонтные работы и начать заполнение системы теплоносителем, — поручил глава города Андрей Алексеенко.

Напомним, авария произошла накануне в районе улиц Зиповской и им. Котлярова. При строительных работах здесь повредили подземные теплосети. Итог – отключение двух котельных.

- Завершить работы на сетях планируем сегодня вечером, 20 декабря. После этого начнем заполнение системы теплоносителем, вернуть тепло и горячую воду запланировано к 23:00, - рассказал гендиректор «Краснодартеплосеть» Виталий Харченко.