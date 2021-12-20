Краснодарец сходил в гости к знакомому и вернулся без телефона и банковской карты Фото из архива КП

Краснодарец пришел в гости к знакомому и вернулся домой без телефона, банковской карты и наушников. Причастным к краже оказался хозяин. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, местный житель выпивал со своим знакомым – ранее судимым за кражи 49-летним мужчиной – у него дома. Личные вещи лежали в сумке. Следующим утром мужчина обнаружил, что остался без телефона, банковской карточки и наушников. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже задержали. Мужчина признал вину и сообщил, что продал вещи прохожему за 2 тысячи рублей.

- Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Согласно статье, ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.