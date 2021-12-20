В Сочи к частному приюту для собак проведут воду

Решение по строительству трубопровода согласовано с властями курорта. Фото: МУП Сочи «Водоканал»

В Сочи проведут водоснабжение к приюту для собак. Уже выполнено свыше 60% работ, сообщает пресс-служба городской администрации.

– Решение по строительству трубопровода согласовано с властями курорта. Теперь приют для бездомных животных обеспечат питьевой водой. А сами работы финансируются частными инвестором, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» начальник Ситуационного центра МУП Сочи «Водоканал» Алексей Старцев.

В настоящее время в этом частном приюте для собак проживает около 500 животных. Организация существует исключительно за счет добровольных пожертвований и помощи волонтеров. Приют находится в горах. Пока что он не имеет доступа к электричеству и чистой воде.