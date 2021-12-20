На Кубани за сутки COVID-19 заболели 496 человек, в том числе 51 ребенок Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 496 человек, в том числе 51 ребенок. 20 пациентов от осложнений скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в Краснодаре заразились 90 человек, в Динском районе – 31, в Тимашевском и Тихорецком – по 27, в Анапе – 26. 24 новых пациента в Армавире, по 20 - в Белореченском и Приморско-Ахтарском районах, 18 - в Красноармейском, 17 - в Сочи. В Усть-Лабинском районе заболели 15 человек, в Кущевском и Лабинском – по 14, в Брюховецком – 13, в Выселковском – 12. В Новороссийске и Темрюкском районе по 9 инфицированных, в Новопокровском, Славянском, Туапсинском – по 8, в Ейском, Каневском, Ленинградском, Павловском – по 7.

- В Абинском, Кореновском, Курганинском, Успенском районах по 6 положительных результатов, в Горячем Ключе и Кавказском районе – по 5, в Геленджике, Мостовском, Новокубанском – по 4,в Щербиновском – 3. По 2 новых пациента – в Крыловском, Крымском, Северском муниципалитетах, в Белоглинском, Староминском, Тбилисском районах – по одному, - сообщили в оперштабе Кубани.

Самому младшему пациенту 1 год, самому старшему – 86 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 86 человек, 4 – на ЭКМО.