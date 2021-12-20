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Общество20 декабря 2021 9:18

В Сочи прогнозируют резкое похолодание и снегопад

На курорте готовятся к морозам
Олег УМАРОВ
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Снежинок в городе ждут уже в эту ночь. Фото: pixabay.com

Снежинок в городе ждут уже в эту ночь. Фото: pixabay.com

В Сочи скоро похолодает и пойдет снег. Хотя в горах Красной Поляны уже и метет, на прибрежную часть морозы обрушатся уже скоро.

- Небольшой дождь сменится на дождь со снегом уже 22 декабря, - рассказали сайту "КП"-Кубань" сочинские синоптики. - Ждем и морозы до минус трех. А к концу дня, 22 декабря, на город обрушится настоящий снегопад.

На курорте все экстренные службы уже переведены в режим повышенной готовности. В региональном МЧС советуют звонить по номеру 112 в случае ЧП.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что штормовое предупреждение по лавиноопасности распространили в Сочи на 20-22 декабря.