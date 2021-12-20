В Анапе выпал град

На Кубани прогнозируют ухудшение погоды Фото: sochi.ru

Прогноз погоды в Краснодарском крае наконец-то напомнит о том, что все-таки наступила зима, а через две недели куранты пробьют начало Нового года. Так, несмотря на дожди и пасмурное небо, уже завтра по Краснодару, например, ударят сибирские морозы, а на южный Сочи 20 декабря и вовсе обрушится снегопад.

Так, в Супсехе Анапы льет дождь. Однако по крышам жителей «бьют» не только слезы неба. Ливень на курорте идет вместе с градом. Кадры с осадками размером с горошинку выкладывают пользователи в соцсетях.

Напомним, погода на Кубани в ближайшие дни изрядно ухудшится. В Краснодаре столбики термометров опустятся до - 9. А на Черноморском побережье воздух прогреется до 11-13 градусов – особых погодных изменений здесь не ожидают. В горной местности возможны налипание мокрого снега и гололед.