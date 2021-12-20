103 тысячи человек трудоустроили через кубанские центры занятости в 2021 году

В следующем году на Кубани планируют трудоустроить более 110 тысяч человек Фото: пресс-служба администрации региона

103 тысячи человек нашли работу через центры занятости Кубани в 2021 году. Это на 20% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, почти 34 тысячи человек нашли временную и оплачиваемую общественную работу. В том числе были трудоустроены и 28 тысяч подростков – ребята, кроме зарплаты, получали выплаты по госпрограмме «Содействие занятости населения». Так, в рамках проекта на Кубани провели 875 ярмарок вакансий – их посетили свыше 61 тысячи человек.

А 4,4 тысячи граждан без работы смогли бесплатно пройти профессиональное и дополнительное профессиональное обучение. Безработным оказали почти 8 тысяч психологических услуг и 7,4 тысячи раз помогли с социальной адаптацией.

ИП оформили 353 гражданина без работы, а 212 человек получили по 291 тысяч рублей на организацию своего дела.

В следующем году на Кубани планируют трудоустроить более 110 тысяч человек.