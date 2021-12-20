Сочинские энергетики приняли на баланс более 95 километров бесхозяйных линий электропередачи

Фото: «Россети Кубань»

С начала 2021 года специалисты Сочинского филиала компании «Россети Кубань» завершили процедуру принятия на баланс 144 энергообъектов. В их числе – более 95 километров воздушных линий электропередачи и 24 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 13 МВА.

Наибольший объем работ выполнен в Адлерском районе. Здесь принято на баланс свыше 49 километров воздушных линий и трансформаторных подстанций мощностью более 9 МВА. В Центральном районе на баланс крупнейшей электросетевой компании Юга России принято свыше 22 километров ВЛ и ТП общей мощностью 4 МВА. Еще 24 километра воздушных линий электропередачи на территории Лазаревского района перестали быть бесхозными.

Необходимость консолидации электросетевых объектов обусловлена разными причинами. Одна из них – значительные потребительские нагрузки частных электрических сетей при недостаточном техническом обслуживании. В случае вывода их из схемы электроснабжения возрастает нагрузка на сети компании. В результате растут потери и снижается качество электроэнергии.

«Россети Кубань» принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Одно из главных преимуществ консолидации – в возможности установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.