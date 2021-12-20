Наркодилера, стрелявшего в полицейского, будут судить в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наркодилера, стрелявшего в полицейского, будут судить в Краснодаре. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 29-летний мужчина летом этого года купил больше 550 граммов наркотиков. Вещество, упакованное в «закладку», он пытался забрать в садоводческом товариществе в хуторе Ленина. Однако на территории его увидел оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков. Правоохранитель попросил мужчину остановиться, тот в ответ три раза выстрелил в полицейского.

Мужчину удалось разыскать. А во время задержан он отрезал себе часть языка.

- На период следствия мужчина был заключен под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.