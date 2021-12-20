Обход Славянска-на-Кубани полностью открыли после 8 месяцев ремонта

Фото: Упрдор «Тамань»

В течение восьми месяцев работы велись на 58-75 км участка обхода Славянска-на-Кубани. В настоящее время дорога полностью открыта для машин.

- Специалисты отфрезеровали изношенное дорожное покрытие, устроили выравнивающий слой и уложили новый асфальтобетон, - отметили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Фото: Упрдор «Тамань»

Обновленная трасса существенно разгрузит дорожную сеть Славянска-на-Кубани. На участке планируется установить еще пять светофоров и четыре павильона, также на всем протяжении дорогу оборудуют фонарями.

Стоит отметить, что продолжаются работы по строительству нового 119-километрового участка трассы А-289 под четыре полосы движения, который пройдет в обход населенных пунктов. В состав объекта войдут два больших моста через реки Кубань и Протоку, 10 развязок. Откроют трассу к 2024 году.