Новую дорогу по улице Мурата Ахеджака открыли в Новороссийске Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk/

Новую дорогу по улице Мурата Ахеджака открыли в Новороссийске. На торжественном открытии по ней на КамАЗе проехал мэр Игорь Дяченко. Об этом глава сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Новая четырехполосная дорога протянулась более чем на 1 километр.Здесь провели земляные и геодезические работы, установили остановки и проложили каналы для ливнеотведения. Ночью дорога освещается, а для водителей оборудовали парковку.

Весной здесь дополнительно высадят деревья. А в будущем по новой дороге поедут троллейбусы.

- Это ключевой дорожный объект для Южного района, который в последние годы развивается особенно интенсивно. Здесь рядом строятся две школы, которые введут в эксплуатацию уже в следующем году. А потому и требования к строительству дороги были повышенные, надо было создать максимально безопасные условия для передвижения детей, - отметил Игорь Дяченко.