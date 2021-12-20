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Общество20 декабря 2021 10:46

Новый томограф доставили в Тимашевскую районную больницу

Аппараты закупят более чем в 30 учреждений
Светлана ОВДЕЙ
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Новый томограф доставили в Тимашевскую районную больницу Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый томограф доставили в Тимашевскую районную больницу Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый компьютерный томограф доставили в Тимашевскую районную больницу Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Аппарат КТ поможет обследовать пациентов с инсультом, черепно-мозговой травмой, онкологией и другими серьезными заболеваниями.

Напомним, вопрос о закупке томографов в районные больницы края рассматривали в эфире «Прямой линии» губернатора. Тогда к главе региона с просьбой обратился житель Мостовского района.

Всего в этом году аппараты закупят более чем 30 медучреждений.