Новый томограф доставили в Тимашевскую районную больницу Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый компьютерный томограф доставили в Тимашевскую районную больницу Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Аппарат КТ поможет обследовать пациентов с инсультом, черепно-мозговой травмой, онкологией и другими серьезными заболеваниями.

Напомним, вопрос о закупке томографов в районные больницы края рассматривали в эфире «Прямой линии» губернатора. Тогда к главе региона с просьбой обратился житель Мостовского района.

Всего в этом году аппараты закупят более чем 30 медучреждений.