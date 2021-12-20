В 2022 году расходы сочинского городского бюджета составят 16,5 миллиарда рублей

Городской бюджет продолжает сохранять социальную ориентированность. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В 2022 году расходы бюджета Сочи составят 16,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии города.

15,1 миллиарда рублей или 91,3% от всех расходов будет направлено на реализацию 26 муниципальных программ. Отмечается, что значительная часть будет расходоваться на социальную сферу.

– Городской бюджет продолжает сохранять социальную ориентированность. В 2022 году потратим свыше 10 миллиардов рублей на соцсферу. Это 62,7% в общей сумме всех планируемых расходов бюджета, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что в 2021 году доходная часть бюджета Сочи составит 17,6 миллиарда рублей. Этот показатель на 17,6% больше, чем было заявлено в первоначальной редакции документа.