В Анапе погиб человек при пожаре в частном доме

Один человек погиб Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

Один человек погиб при пожаре в частном доме Анапы. Возгорание произошло в хуторе Уташ, сообщили в Управлении ПБ, ЧС и ГО Краснодарского края.

- Горение дома было установлено на площади 25 квадратных метров. Существовала опасность распространения огня на соседние здания. Один человек погиб, - сообщили в оперативной службе.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что двое мужчин погибли при пожаре в Красной Поляне. Предварительная причина - нарушение пожарной безопасности с бытовыми приборами и неправильное обращение с огнем при курении.