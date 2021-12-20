Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 декабря 2021 11:14

В Анапе погиб человек при пожаре в частном доме

Возгорание произошло в хуторе Уташ
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один человек погиб Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

Один человек погиб Фото: instagram.com/upravleniye_pb_chs_i_go_kk/

Один человек погиб при пожаре в частном доме Анапы. Возгорание произошло в хуторе Уташ, сообщили в Управлении ПБ, ЧС и ГО Краснодарского края.

- Горение дома было установлено на площади 25 квадратных метров. Существовала опасность распространения огня на соседние здания. Один человек погиб, - сообщили в оперативной службе.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что двое мужчин погибли при пожаре в Красной Поляне. Предварительная причина - нарушение пожарной безопасности с бытовыми приборами и неправильное обращение с огнем при курении.