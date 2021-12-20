Жительница Кубани получала пособия на ребенка, не общаясь с ним

Всего й удалось получить более 83 тысяч рублей Фото из архива КП

Жительница Новокубанского района незаконно получала пособия на ребенка. При этом с 2017 года женщина никак не участвовала в его жизни, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, женщина оформила в органе соцзащиты детские выплаты. Всего ей удалось получить более 83 тысяч рублей.

- Родитель была признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме работ, в виде наказания у женщины изымут сумму, которую она получила путем незаконных действий.