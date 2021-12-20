66 сирот получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры в Новороссийске Фото из архива КП

66 сирот получили ключи от квартир после вмешательства прокуратуры в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба краевого органа.

При проверке установлено, что 66 граждан из числа детей-сирот не обеспечили квартирами. Главе муниципалитета объявили предостережение.

В результате проверки 66 сирот получили ключи от законно предназначенного жилья. Всего на покупку выделили около 180 миллионов рублей.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Новокубанском районе женщина незаконно получала пособия на ребенка, не общаясь с ним. Ей назначили 300 часов обязательных работ.