Два предприятия-банкрота Армавира продолжат работу Фото: пресс-служба краевой администрации

Два предприятия-банкрота Армавира возобновят работу. Производствам нашли инвесторов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, машиностроительный завод приостановил работу в сентябре 2019. На производстве не хватало деталей и в целом финансирования. А в 2020 работу прекратило вагоноремонтное депо, причиной стало банкротство инвестора.

– Чтобы выйти из кризисной ситуации, создали рабочую группу, нашли способы выплатить задолженность по зарплате - большую часть уже перечислили, привлекли новых инвесторов. В результате завод и депо в Армавире возобновят работу в первом квартале 2022 года, – отметил Вениамин Кондратьев.

На базе Армавирского машиностроительного комплекса Северо-Кавказский завод металлоконструкций продолжит производство в сфере металлообработки. А вагоноремонтное депо войдет в филиал вагоноремонтной компании «Кавказская».

Для решения вопроса была сформирована рабочая группа и назначен конкурсный управляющий. После инвентаризации утвердили порядок, обозначили сроки и условия продажи имущества, выплаты задолженности по зарплате.