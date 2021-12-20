Офис врача общей практики в Тихорецком районе Фото: пресс-служба краевой администрации

Офис врача общей практики открыли в Тихорецком районе Кубани. Медучреждение находится в поселке Братском, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Здесь оборудовали кабинеты приема докторов, смотровые, прививочные и процедурные комнаты. Пациенты могут сделать ЭКГ, поставить капельницу, сделать прививку и записаться в районную больницу.

Всего офис площадью 197 квадратных метров рассчитан на прием порядка 2340 жителей, из них 596 – дети.