После старта предновогодней акции «Нет пени!» должники за газ стали платить активнее

Начиная с 1 декабря для жителей Краснодарского края стартовала предновогодняя акция от ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» «Заплатил за газ – и нет пени!». По условиям акции всем абонентам, успевшим погасить свои долги за газ в полном объеме с 1 по 31 декабря 2021 года, требования по оплате пени будут прекращены.

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Акция проводится компанией «Газпром межрегионгаз Краснодар» на постоянной основе, на нее откликаются десятки тысяч абонентов со всех городов и районов края. Что неудивительно – пользователь газа получает реальную возможность сэкономить на погашении накопившейся задолженности.

По расчетам специалистов «Газпром межрегионгаз Краснодар», благодаря акции ежегодно в декабре оплата за газ возрастает на 10-20 процентов от среднемесячной, в первую очередь за счет погашения накопившихся долгов.

Участие в акции станет особенно актуальным для 123 тысяч абонентов, имеющих просроченную дебиторскую задолженность за газ.

По условиям акции пеню все же придется заплатить в двух случаях – если уплата пени подтверждена вступившим в силу решением суда, а также если должник не относится к категории «население».

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» рекомендует всем должникам принять участие в предновогодней акции и начать новый 2022 год без долгов.

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн/login). Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов: СБЕРБАНК ОНЛАЙН, QIWI КОШЕЛЕК, PLAT.RU, ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ, RAPIDA ONLINE, MOBI ДЕНЬГИ и СИСТЕМА АЗ, в офисах «Почты России», АО «Газпромбанк», АО «АБ «РОССИЯ»»; ПАО «Сбербанк» и других.

СПРАВКА «КП»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.