В новом терминале аэропорта Геленджика первым из всех операторов заработал МТС

Международный аэрокомплекс в Геленджике в начале 2022 года откроется в новом формате. О цифровой инфраструктуре позаботилась компания МТС.

Во всех помещениях аэропорта теперь можно будет воспользоваться мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит в секунду. Общая площадь покрытия - около 16 тысяч квадратных метров гостевых и служебных территорий. При строительстве сети специалисты МТС учли все сложности, связанные с конструкцией объекта и особенностями материалов, затрудняющих прохождение сигнала.

Пропускная способность аэровокзального комплекса в Геленджике увеличится со 160 до 890 пассажиров в час. Открытие нового объекта планируется на первый квартал будущего года.