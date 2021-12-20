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Общество20 декабря 2021 13:17

Два жителя Адыгеи скончались от отравления алкоголем

В отношении женщины-продавца возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
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На женщину-продавца завели уголовное дело Фото из архива КП

На женщину-продавца завели уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела за сбыт алкоголя. От отравления напитками скончались два человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Как установило следствие, 53-летняя женщина, проживающая в станице Гиагинской, продала знакомой алкоголь, содержащий метиловый спирт. Позже от употребления напитков скончались два человека. Причина смерти – отравление метанолом.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.