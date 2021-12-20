Два жителя Адыгеи скончались от отравления алкоголем

На женщину-продавца завели уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Адыгеи стала фигуранткой уголовного дела за сбыт алкоголя. От отравления напитками скончались два человека, сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Как установило следствие, 53-летняя женщина, проживающая в станице Гиагинской, продала знакомой алкоголь, содержащий метиловый спирт. Позже от употребления напитков скончались два человека. Причина смерти – отравление метанолом.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.