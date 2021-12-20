В мэрии Сочи новое назначение

Заместителем главы города назначен Юрий Израилович Цицкиев. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В администрации Сочи произошли кадровые перестановки. Заместителем главы города назначен Юрий Израилович Цицкиев, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Юрий Цицкиев на этом посту сменил Владимира Морозова, который будет назначен советником главы Сочи.

Кроме того, Юрий Цицкиев будет контролировать работу департамента по реализации программы комплексного развития Сочи до 2030 года.

Ранее «Комсомолка» писала, что в следующем году расходы городского бюджета Сочи составят 16,5 миллиарда рублей.