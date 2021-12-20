Мужчина оформил кредит на 3,7 млн рублей на чужое имя в Краснодаре

Мужчина подделал чужой паспорт - вклеил фотографию с усами и в парике Фото: Татьяна РАСЮК

Мужчина оформил 3,7 миллиона рублей кредита на чужое имя в Краснодаре. Ему грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 26-летний краснодарец, работая менеджером в банке, поделился со своим приезжим знакомым за деньги базой персональных данных. Тот, в свою очередь, подделал паспорт одного из клиентов – вклеил фотографию в парике и с усами. Позже фигурант не без помощи знакомого менеджера оформил кредит на 3,7 миллиона рублей.

Мошенническая схема вскрылась, когда клиенту, на чье имя оформили заём, поступил звонок о неуплате. Он рассказал, что кредит не оформлял, а сам находится в другом городе.

- Возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Одному из фигурантов назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, другой заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.