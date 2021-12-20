В Сочи ожидаются морозы до минус 10 градусов

в Сочи более 250 человек и 130 единиц снегоуборочной техники переведены в режим постоянной готовности. Фото: пресс-служба администрации

В Сочи до конца недели ожидается сильный ветер, дождь и снег. По прогнозам синоптиков, в Лазаревском районе температура воздуха может снизиться до -10 градусов, сообщает пресс-служба администрации города.

– К вечеру 20 декабря во всех районах курорта будут сформированы мобильные бригады. Спецтехнику начнут использовать при устранении возможных последствий непогоды. Дороги, ведущие к социально значимым объектам, мы взяли на особый контроль, – сказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

В настоящее время в Сочи более 250 человек и 130 единиц снегоуборочной техники переведены в режим постоянной готовности. Городской оперштаб не остановит свою работу до 25 декабря.

– Просим сочинцев и гостей курорта в это время соблюдать все меры предосторожности. Лучше воздержаться от прогулок на свежем воздухе, – сказал мэр Сочи.