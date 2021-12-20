Единый ски-пасс свяжет три горнолыжных курорта Сочи

Между нижними станциями канатных дорог будет курсировать бесплатный автобус. Фото: пресс-служба курорта "Роза Хутор"

В Сочи на горнолыжных курортах заработает единый ски-пасс. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Единый ски-пасс объединит курорты «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна». Для удобства сочинцев и гостей города между нижними станциями канатных дорог будет курсировать бесплатный автобус.

Приобрести ски-пасс можно в кассах любого из трех курортов. Нужно лишь дождаться официальное открытие горнолыжного сезона.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, какие сюрпризы для отдыхающих готовят горнолыжные курорты Сочи в зимнем сезоне.