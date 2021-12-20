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Здоровье20 декабря 2021 14:24

Более 620 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре

Граждан в городе принимают в 60 медпунктах
Светлана ОВДЕЙ
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Более 620 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре Фото из архива КП

Более 620 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре Фото из архива КП

Более 620 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Впереди долгие новогодние праздники, ожидается пик распространения инфекции. Жителям Краснодара старше 60 лет необходимо напомнить о важности вакцинации, именно они сегодня находятся в группе риска получения тяжелых осложнений, - отметил мэр Андрей Алексеенко.

Как отметила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, эпидобстановка в Краснодаре остается стабильно напряженной, замечен спад выявляемой заболеваемости.

Напомним, в краевом центре работают 60 прививочных пунктов, в том числе 7 мобильных. А для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями в регионе введена обязательная вакцинация.