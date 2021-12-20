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Общество20 декабря 2021 14:27

Полицейские Сочи рассказали школьникам о вреде наркотиков

В городе проходит профилактическая акция «Неделя правовой грамотности»
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Юным сочинцам о правилах соблюдения «детского закона». Фото: пресс-служба полиции

Юным сочинцам о правилах соблюдения «детского закона». Фото: пресс-служба полиции

В Сочи полицейские приняли участие в проведении урока правовой грамотности для учеников школы №10, сообщает пресс-служба сочинской полиции.

– Детям показали короткометражный документальный фильм о вреде наркотиков. Также мы напомнили юным сочинцам о правилах соблюдения «детского закона», а также о том, как нужно себя вести в общественных местах, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе полиции Сочи.

По мнению организаторов мероприятия, уроки правовой грамотности расширяют кругозор несовершеннолетних, формируют у детей чувство ответственности за свои поступки и уважительное отношение к закону.

Напомним, что в Сочи будут судить мужчину, который выстрелил в бездомную собаку.