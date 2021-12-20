Глава Краснодара поручил восстановить водоснабжение в районе Западного Обхода до 22 декабря

Промывку на участке продлили до 20 декабря Фото: пресс-служба городской администрации

Глава Краснодара потребовать восстановить водоснабжение в районе Западного Обхода до 22 декабря. Поручение Андрей Алексеенко дал на аппаратном совещании.

- Мы продлевали промывку, так как в одном доме еще есть остатки загрязнений. Завтра возьмем контрольные пробы, чтобы убедиться, что все показатели соответствуют нормам. Как получим протокол — ориентировочно 22 число — уведомим Роспотребнадзор и возобновим водоснабжение, - рассказал директор МУП ВКХ «Водоканал» Константин Брылкин.

Руководителям управляющих компаний и ТСЖ направлены обращения с просьбой промыть домовые системы для комплексной очистки. А местных жителей попросили открыть краны, чтобы промыть средним напором. Подчеркивается, что им не придется платить за холодную воду с 10 декабря. Для жителей проведут перерасчет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что промывку водопровода в районе Западного Обхода продлили до 20 декабря. Жителям, временно оставшимся без воды, привезли питьевую.