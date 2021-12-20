Акция «С Новым годом, с QR-кодом!» стартовала в Сочи

Акция продлится до 30 декабря. Фото: пресс-служба администрации Сочи

На крупных транспортных узлах Сочи началась акция «С Новым годом, с QR-кодом!» Об этом корреспонденту «КП» - Кубань» рассказали в пресс-службе мэрии города.

С 20 декабря на железнодорожных вокзалах Сочи и Адлера, а также в аэропорту гостей курорта встречают волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Отдыхающим дарят медицинские маски, вручают информационные памятки о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

– Мы хотим напомнить сочинцам и гостям города о том, что угроза распространения коронавирусной инфекции все еще сохраняется. Городская мэрия Сочи стремится к тому, чтобы отдых в Сочи был и комфортным, безопасным, – сказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Участниками акции, которая продлится до 30 декабря, станут более 40 общественников.