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Общество20 декабря 2021 14:57

Работы на теплотрассе по улице Зиповской Краснодара завершены

Вода и тепло поступают в 20 многоэтажек
Светлана ОВДЕЙ
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Работы на теплотрассе по улице Зиповской Краснодара завершены Фото: пресс-служба городской администрации

Работы на теплотрассе по улице Зиповской Краснодара завершены Фото: пресс-служба городской администрации

Работы по восстановлению теплотрассы по улице Зиповской Краснодара завершены. В домах, оставшиеся без тепла и воды, появились горячая вода и тепло. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Максимально ускорили аварийно-восстановительные работы, привлекли необходимое количество людей и спецтехники. Помогли и погодные условия — отсутствие дождя. Получилось завершить ремонт быстрее, чем планировалось, — рассказал главный инженер АО «Краснодартеплосеть» Николай Черкашин.

Напомним, авария на теплотрассе в районе улиц Зиповской и им. Котлярова произошла 19 декабря. Из-за поломки отключили две котельные, в результате без горячей воды и тепла остались жители около 20 многоэтажек – всего 5,4 тысячи.