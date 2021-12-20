Масштабная экспедиция «РоссиЯ-2021» завершится в Сочи

Участники экспедиции посетили почти 50 приграничных регионов страны. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи завершится масштабная экспедиция Русского географического общества «РоссиЯ-2021». Путешествие длилось 292 дня, сообщает пресс-служба мэрии.

– На пресс-конференции 22 декабря участники экспедиции расскажут журналистам о деталях путешествия, которое длилось 292 дня. С 3 марта они двигались вдоль границ России. Позади два велосипедных этапа, автомобильный, три пеших и этап по Северному морскому пути. Путешественники прошли, проехали и проплыли более 35 тысяч километров, посетили почти 50 приграничных регионов страны. Такого беспрерывного путешествия – еще не совершал никто, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Руководил экспедицией выдающийся путешественник России, член Совета Краснодарского регионального отделения РГО Константин Мержоев. В команду от Кубани вошли Елена Галко (хронометрист, завхоз), оператор Александр Кащеев, ремонтник и завснар Федор Усенко.

– На протяжении всего времени участники экспедиции рассказывали в социальных сетях и на своем сайте о многонациональной, с разными климатическими поясами и природными достопримечательностями России. Уже известно, что многие фотографии из путешествия попадут в книгу «Живописная Россия», – сообщил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.