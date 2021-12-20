В 2021 году в Краснодарском крае отремонтировали 640 многоквартирных домов

На Кубани капитально отремонтировали 640 домов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае с начала 2021 года отремонтировано 640 многоквартирных домов, план выполнен на 80 %. Руководство Фонда капитального ремонта заверило, что до конца текущего года все запланированные работы будут выполнены в полном объеме.

- Надо понимать, что цифра постоянно увеличивается, так как работы идут непрерывно, независимо от календарных дней. В настоящее время подрядчики капитально отремонтировали 422 крыши, 134 фасада, 369 внутридомовых инженерных сетей, а также заменили 216 лифтов. Еще 47 подъемников в работе. Их установят в ближайшее время, – рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Дунаев.

В 2022 году в регионе предстоит отремонтировать 679 многоквартирных домов. Подрядчики по всем стоящим в очереди объектам уже определены. Началась разработка проектно-сметной документации. В Белореченском и Апшеронском уже приступили к строительным работам.