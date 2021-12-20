В московском метро курсирует состав с символикой курортов Краснодарского края

Жители и гости Москвы могут проехаться в метро и узнать больше о кубанских курортах. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В московском метро запустили брендированный состав курортов Краснодарского края. Поезд метро будет курсировать по Сокольнической ветке, каждый вагон посвящен нескольким туристическим направлениям региона. Узнать о достопримечательностях Кубани можно с помощью QR-кодов, которые ведут на странички кубанских курортов. Как сообщили в министерстве курортов и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2021 году провели ребрендинг курортов Кубани и жители столицы России могут узнать много нового.

- Море и летний отдых перестали быть единственными точками притяжения. Сегодня горнолыжные курорты, сельский туризм и винные туры стали полноценными направлениями. Все это отражено в новой концепции «Жарко круглый год».

Проект реализовало Федеральное агентство по туризму. Как объяснили авторы идеи, это повысит узнаваемость регионов и привлечет новых туристов.