В одном из городов Кубани к Новому году включили фонтаны

Технический запуск фонтана. Фото: max_bondofficial

В Приморско-Ахтарске на главной городской площади появился сухой фонтан. Так называются фонтаны, не имеющие чаши для воды, а водяные струи бьют прямо из поверхности. Новый объект уже оценил глава города Максим Бондаренко. Градоначальник написал в своем Instagram-аккаунте, что фонтан - очень долгожданный объект и он станет для города настоящей точкой притяжения.

Сегодня значимое для города событие, мы провели технический запуск нового фонтана на обновленной площади. Для нас это

Приятно, что такие яркие события происходят в преддверии Нового года, волшебного и такого же долгожданного праздника. В целом, этот год стал значимым для города, потому что мы приступили к его глобальной модернизации и формированию совершенно нового курортного облика, - сообщил Максим Бондаренко в соцсетях.

Технический запуск провели 20 декабря. После пробы фонтан, скорее всего отключат до конца весны, так как по прогнозам погоды надвигаются холода и из-за минусовых температур вода в системе может замерзнуть, что приведет к поломке фонтана.