В Краснодаре выпал снег

В Краснодаре пошел мокрый снег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Краснодаре вечером 20 декабря зима наконец-то заявила о своих правах. В городе пошел снег, правда, пока вместе с дождем. Температура воздуха в краевом центре пока еще не опустилась ниже нуля, но синоптики прогнозируют, что снегопад в течении нескольких часов может усилится.

- В Краснодарском крае вероятно налипание мокрого снега на проводы и деревья, на дорогах возможен гололед, - рассказали в Гидрометцентре России.

К надвигающимся понижение температуры и снегопадам в Краснодарском крае и Республике Адыгея готовы и дорожники. На трассах дежурят более 300 единиц снегоуборочной техники.