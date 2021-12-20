Почти 2 тысячи опасных сайтов было заблокировано по инициативе общественников Кубани

В Краснодаре обсудили ход антинаркотической кампании. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году по инициативе представителей кубанских общественных организаций Роскомнадзор заблокировал более 1,8 тысяч сайтов, несущих опасность для несовершеннолетних. Ресурсы в Интернете предположительно пропагандировали распространение наркотиков. О результатах антинаркотической кампании, которая в 2021 году в регионе, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов доложил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву в режиме видеоконференции.

–В рамках акции «Кубань без наркотрафарета», в течение года общественники обнаружили и закрасили более 5,2 тысяч надписей пронаркотического характера. Также в текущем году тестирование прошли почти 360 тысяч школьников и студентов, на 9% больше, чем в 2020 году, - рассказал заместитель главы региона Александр Власов.

Во всех среднеспециальных учебных заведениях региона работают кабинеты профилактики. На Кубани создали 153 добровольческих антинаркотических отряда, в которые входят свыше 4 тысяч активистов.