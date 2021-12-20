В Краснодаре увеличат мощность на сетях дачных массивов

В краснодаре решают проблемы с электроснабжением дачных товариществ. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мощность на сетях в дачных кооперативах будет увеличена. Решение было принято в администрации краевого центра. Как сообщили в мэрии, эти меры позволят в будущем сократить количество аварий на электросетях и обеспечат бесперебойное электроснабжение садоводческих товариществ.

- Понятно, что сети — частные, они принадлежат ресурсоснабжающим организациям или самим садоводческим товариществам. Но в дачных массивах проживает большое количество людей. И никто не хочет остаться без электричества, особенно — в предстоящие новогодние праздники. Поэтому надо быстро устранять все аварии, чтобы люди сутками не сидели без электроэнергии, - распорядился глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Ранее была проведена большая работа по переустройству кабельных линий, благодаря этому подводящие сети к большинству садоводческих товариществ в исправном состоянии. Специалисты изучат, в каких дачных массивах необходимо увеличить мощность сетей. В предстоящие новогодние праздники ресурсоснабжающие организации планируют перейти на усиленный режим работы.