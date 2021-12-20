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Происшествия20 декабря 2021 19:38

В Краснодаре на детской площадке произошла стрельба

Отдыхающие на скамейке мужчины ради развлечения палили в воздух из пистолета
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре мужчины с травматическим пистолетом перепугали детей

В Краснодаре мужчины с травматическим пистолетом перепугали детей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жителей краснодарского микрорайона Юбилейный испугали мужчины, палившие из пистолета, похожего на травматический. Инцидент произошел еще 19 декабря, но правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося сутки спустя, когда видео со стрелками начало распространяться в соцсетях. По словам очевидцев, мужчины сидели на лавочке и один из них время от времени стрелял в воздух.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности мужчины и все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Опасность ситуации состояла в том, что так своеобразно стрелки отдыхали рядом с детской площадкой, где в это время находились дети. Некоторые родители сделали замечания мужчинам, но просьбы перестать стрелять и покинуть площадку остались без внимания.