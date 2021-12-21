Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 декабря 2021 года

Жители Сочи останутся без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Сочи 21 декабря 2021 пройдут в трех внутригородских округах. Но самые масштабные запланированы в Адлере. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

21 декабря с 08:00 до 18:00 - в течение нескольких часов из указанного временного промежутка без электричества останутся жители улиц: Белых Акаций, Витебская, Вологодская, Ленина, Мясникяна, Налбандяна, Светогорская, Центральная, Черниговская, Шиловская, Верхнениколаевская, Заречная, Фрунзе, Тульская, Скальная, Мостовая, Николаевская. В селе Верхнениколаевском отключения затронут улицы Молокова, Нагорный тупик, Насыпная, Революций, Ромашек, Черниговская, Дачная, Форелевая, Днестровская, Славинская. Также не будет света в селах Лесное, Голицыно и Монастырь.

В Центральном районе из-за работ на электрооборудовании без света несколько часов проведут обитатели улиц: Чебрикова, 9, 9а, 11, Туапсинская, Пасечная, Виноградная, Тельмана, Кавказская, Донская, Роз, Северная 10,12,14а,16, Конституции, 26,30,32, Московская, 22а, а также переулков Трунова и Пасечный. Будут обесточены дома в садовом обществе "Заря" (частично).

Лазаревский район

21 декабря с 08:00 до 17:00 электроэнергия пропадет на несколько часов из домов в поселке Солох-аул на улице Ноябрьской и в поселке Верхнее Макопсе на улице Греческой.