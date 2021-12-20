На заснеженные дороги Краснодара вышла спецтехника

В Краснодаре спецтехника дежурит на дорогах. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На занесенные снегом краснодарские улицы вышла спецтехника. Как сообщили в мэрии города, на дорогах краевого центра работают 6 снегоуборочных машин и 20 водооткачивающих. Вечером 20 декабря в городе испортилась погода и пошел дождь вперемешку с мокрым снегом.

- Из-за этого возможно образование гололедицы на проезжей части. В течение ночи сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства будут проверять состояние основных магистралей и путепроводов города, - заверили в администрации Краснодара.

Дежурство будет идти на всех дорогах и путепроводах города. При необходимости специалисты будут производить откачку воды или же обработку проезжей части противогололедными материалами.