Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 20:35

Дорожники Адыгеи и Краснодарского края подготовились к сильному снегу

В предгорных и горных районах объявлено штормовое предупреждение
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На федеральных трассах Адыгеи и Краснодарского края дежурит спецтехника. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

На федеральных трассах Адыгеи и Краснодарского края дежурит спецтехника. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Краснодарском крае и Адыгее синоптики прогнозируют понижение температуры и снегопады. Погодные явления могут осложнить ситуацию на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье», сильный снегопад ждут в горной и предгорной зонах.

- Прогнозируемое устойчивое понижение температуры местами будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. На дорогах возможно появление зимней скользкости, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье»

Дорожники просят автомобилистов учитывать потенциальные риски и воздержаться от использования неподготовленного к зимним условиям автотранспорта. Муниципалитеты также должны обеспечить своевременную расчистку дорог, примыкающих к федеральным трассам.