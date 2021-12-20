Дорожники Адыгеи и Краснодарского края подготовились к сильному снегу

На федеральных трассах Адыгеи и Краснодарского края дежурит спецтехника. Фото: пресс-служба ФКУ УПРДОР "Черноморье"

В Краснодарском крае и Адыгее синоптики прогнозируют понижение температуры и снегопады. Погодные явления могут осложнить ситуацию на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье», сильный снегопад ждут в горной и предгорной зонах.

- Прогнозируемое устойчивое понижение температуры местами будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега. На дорогах возможно появление зимней скользкости, - рассказали в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Черноморье»

Дорожники просят автомобилистов учитывать потенциальные риски и воздержаться от использования неподготовленного к зимним условиям автотранспорта. Муниципалитеты также должны обеспечить своевременную расчистку дорог, примыкающих к федеральным трассам.