Что произошло за ночь 21 декабря: на дороги города из-за снегопада выехала снегоуборочная техника

Снег растаял уже к утру

Вечером 20 декабря в Краснодаре посыпался снег. На дороги выехала спецтехника. 21 декабря прогнозируют сильное налипание снега, поэтому машины продолжают дежурить.

Как сообщили в мэрии города, на дорогах краевого центра работают шесть снегоуборочных машин и 20 водооткачивающих.

В предгорных и горных районах объявлено штормовое предупреждение. Дорожники Адыгеи и Кубани будут работать в усиленном режиме.

В Сочи уже подготовились к новому году. Курорт необыкновенно украсили к праздникам. 15 потрясающих снимков с городских улиц. Также есть топ-10 новогодних елок Кубани.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, что подготовили для туристов в новогодние праздники.