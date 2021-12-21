В Сочи сгорела шиномонтажка на площади 240 кв. м

Огонь охватил полностью всю станцию техобслуживания

Ночью 21 декабря в Сочи загорелась шиномонтажная мастерская. Огонь охватил 240 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа.

- Сообщение о возгорании поступило в 2:16. В 3:42 объявили о полной ликвидации пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации пожара от МЧС привлекались 15 человек личного состава, 6 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося.