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Происшествия21 декабря 2021 5:13

В Сочи сгорела шиномонтажка на площади 240 кв. м

Огонь тушили ночью
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Огонь охватил полностью всю станцию техобслуживания

Огонь охватил полностью всю станцию техобслуживания

Ночью 21 декабря в Сочи загорелась шиномонтажная мастерская. Огонь охватил 240 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа.

- Сообщение о возгорании поступило в 2:16. В 3:42 объявили о полной ликвидации пожара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего к ликвидации пожара от МЧС привлекались 15 человек личного состава, 6 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Назначена экспертиза, выясняются все обстоятельства случившегося.