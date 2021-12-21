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Общество21 декабря 2021 5:24

В горах Сочи за ночь выпало 20 мм снега

На дорогах дежурит техника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Дороги чистят от снега. Фото: пресс-службы мэрии

Дороги чистят от снега. Фото: пресс-службы мэрии

В Красной Поляне Сочи в ночь на 21 декабря прошел обильный снег. На улицы выехала снегоуборочная техника. Штормовое предупреждение действует до 24 декабря.

- В горном кластере выпало 20 мм снега. На дорогах дежурит спецтехника – задействовано 24 единицы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.

По прогнозам, в течение трех дней ожидается сильное налипание снега на проводах и деревьях. Также возможно формирование смерчей в море.

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендовали водителям передвигаться в горном кластере исключительно на зимней резине.