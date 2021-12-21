В Губернском микрорайоне Краснодара подсыпали щебнем проблемные дороги

Дорогу подсыпали щебнем. Фото: пресс-службы мэрии

Наиболее проблемные участки в Губернском микрорайоне Краснодара прогрейдировали и подсыпали щебнем. Работы провели на улицах Лучезарной, Домбайской и Семигорской. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Три участка привели в удовлетворительное состояние. Однако это временные меры, поскольку по этим улицам продолжает ездить большегрузная техника. Их капитальный ремонт сделают после завершения строительных работ, - отметили в мэрии.

Дорогу подсыпали щебнем. Фото: пресс-службы мэрии

Ранее «Комсомолка» сообщала, что привести в порядок разбитые дороги помогут застройщики, которые возводят дома в микрорайоне.