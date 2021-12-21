Штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега объявили на Кубани 21 декабря

На дорогах из-за снега дежурит спецтехника. Фото: pixabay.com

Накануне в Краснодаре и крае выпал снег. По прогнозам, 21 декабря осадки усилятся. До конца дня ожидается сильное налипание снега на проводах и деревьях.

- До конца суток 21 декабря в Краснодарском крае ожидается очень сильное налипание мокрого снега, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендовали быть осторожными. Автомобилистов попросили выезжать на дороги только на зимней резине. В ближайшие дни в регионе ожидается минусовая температура.

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ставьте машины под деревьями, - добавили в ведомстве.

Ранее "Комсомолка" сообщала о лавиноопасности в горах Сочи. Снежные массы могут сойти в любой момент 21 декабря. Накануне из-за снегопада закрывали трассы для катания.