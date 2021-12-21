В мэрии Краснодара назвали причины коммунальных аварий на Западном обходе и Зиповской

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В декабре произошли две крупные коммунальные аварии в Краснодаре. В районе Западного обхода произошло ЧП на водонасосной станции. Там на сетях пришлось делать промывку и дезинфекцию. А на улице Зиповской из-за повреждения теплосетей отключились две котельные, два десятка многоэтажек остались без отопления.

В мэрии объяснили причины таких проблем.

- Причиной крупных аварий на Западном обходе Краснодара и Зиповской стало несоответствие технической документации реальному расположению и характеристикам магистральных сетей. В обоих случаях строители получали все необходимые разрешения и проходили согласования, - сообщается в близком к мэрии Telegram-канале «Краснодар при Алексеенко».

Оказалось, что на Зиповской диаметр тепломагистральных труб в четыре раза превышал параметры, указанные в документации. А на Западном обходе линии водопровода и канализации по документам вообще не проходили.

В администрации пришли к выводу, что необходимо комплексно и детально прорабатывать каждый проект строительства коммуникаций и объектов, а также планомерно наводить порядок в градостроительной документации.