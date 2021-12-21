В городе ведутся работы по демонтажу незаконных построек. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

С начала года в Сочи выявлено более 450 объектов с признаками самовольного строительства, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Администрацией Сочи проводятся проверки подведомственных территорий на предмет выявления и пресечения фактов самовольного строительства.

– Мы проводим проверки с применением современных технологий. В этом году выявлено 457 объектов самовольного строительства. Очень важно, чтобы сочинские застройщики поняли и услышали, что любое строительство, любые действия с земельным участком необходимо совершать только в соответствии с действующим законодательством, – сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также в городе ведутся работы по демонтажу незаконных построек. В 2021 году уже снесено и приведено в соответствие 29 объектов, признанных судом незаконными.