Проект реконструкции выезда из поселка Краснодарского на трассу М-4 за свой счет подготовит застройщик

Проект по расширению дороги, которая ведет из поселка Краснодарского в поселок Индустриальный с выездом на трассу М-4 «Дон», взял на себя один из застройщиков. Об этом сообщили в администрации города.

- Дорога улучшит транспортную доступность сразу к нескольким районам, - отметили в мэрии.

В микрорайоне Россинского сейчас идет реконструкция улицы Лаперуза. Выданы технические условия для разработки проектов по Семигорской и Батуринской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в микрорайоне Губернском, где техника разрушила дороги, застройщик засыпал проблемные участки щебнем.