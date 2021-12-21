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Общество21 декабря 2021 6:37

Проект реконструкции выезда из поселка Краснодарского на трассу М-4 за свой счет подготовит застройщик

Дорогу расширят
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проект по расширению дороги, которая ведет из поселка Краснодарского в поселок Индустриальный с выездом на трассу М-4 «Дон», взял на себя один из застройщиков. Об этом сообщили в администрации города.

- Дорога улучшит транспортную доступность сразу к нескольким районам, - отметили в мэрии.

В микрорайоне Россинского сейчас идет реконструкция улицы Лаперуза. Выданы технические условия для разработки проектов по Семигорской и Батуринской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в микрорайоне Губернском, где техника разрушила дороги, застройщик засыпал проблемные участки щебнем.